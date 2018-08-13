Продовження співпраці з МВФ є ключовим для кредитоспроможності України - Fitch

В агентстві очікували завершення перегляду програми в третьому кварталі 2018 року.

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом є ключовим фактором суверенної кредитоспроможності України, пом'якшуючи низьку ліквідність і знижуючи ризики рефінансування.

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Як йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, фінансування МВФ є ключем до збереження міжнародних резервів нашої країни і зростання обсягу платежів за суверенними боргами.

В агентстві нагадали, що при підтвердженні суверенного рейтингу України в квітні очікували завершення четвертого перегляду програми в третьому кварталі 2018 року.

За інформацією Fitch, основними невирішеними питаннями залишаються зміни в бюджеті 2018 роки для досягнення 2,5% дефіциту щодо ВВП згідно з програмою і коригування тарифів на газ для домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.