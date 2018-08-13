Обвал рубля: російська нацвалюта впала до нових мінімумів

Курс долара зріс на відкритті торгів Мосбіржі, вперше з 18 квітня 2016 року подолавши відмітку 68 руб.

Курс долара на відкриття торгів Московської біржі перевищив 68 руб., свідчать дані торгів. Це відбулося вперше з 18 квітня 2016 року.

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За даними на 10:15 мск, $1 коштував 68,27 руб. Вартість американської валюти доходила до 68,66 руб., що на 94 коп. вище за курс на момент закриття торгів в п'ятницю, пише РБК.

Курс євро на відкритті біржі зріс на 90 коп. і становив 78,15 руб. Минулого разу європейська валюта була вище за 78 руб. 11 квітня.

10 серпня курс долара перевищив позначку 67 руб. — в останній раз за такою ціною він торгувався на Мосбіржі в серпні 2016 року.

Рубль почав падати починаючи з 8 серпня на тлі повідомлень про нові санкції США. Тоді курс долара до рубля досяг максимуму з квітня, перевищивши на піку 65 руб.

У Банку Росії заявили, що падіння курсу рубля є природною реакцією на потенційні санкції США. У Центробанку помітили, що тимчасові сплески спостерігалися і раніше під час обговорення чергових пакетів санкцій. «Банк Росії має достатньо інструментів, щоб запобігти загрозі для фінансової стабільності», — зазначили в ЦБ.

Для стабілізації ситуації на валютному ринку ЦП 8 серпня майже вдвічі скоротив закупівлі валюти для Мінфіну, яка купується в рамках бюджетного правила для стерилізації бюджету надприбутків від високих цін на нафту, а 9 серпня не купував валюту взагалі. У серпні ЦБ повинен був кожен робочий день купувати валюту на $16,7 млрд.

Вашингтон 8 серпня анонсував введення санкцій у зв'язку зі «справою Скрипаля» — отруєнням екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, в причетності до якого влада Великобританії звинувачує Росію (в Москві говорять про безпідставність таких звинувачень).

Перший пакет санкцій повинен бути введений 22 серпня. Він передбачає заборону на постачання в Росію електроніки подвійного призначення. Санкції другого етапу будуть введені в тому випадку, якщо протягом трьох місяців Росія не надасть гарантії невикористання хімічної і біологічної зброї та не допустить в країну міжнародних інспекторів. Другий пакет може почати діяти в листопаді.