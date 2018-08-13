ЗМІ: російський ВЕБ відмовився від ідеї продати українську «дочку» - збирається закрити банк

ВЕБ повністю розриває відносини з останнім покупцем — бізнесменом Павлом Фуксом, оскільки йому не вдалося погодити угоду з НБУ.

Російський «Внєшекономбанк» (ВЕБ) фактично відмовився від ідеї продати свій дочірній «Промінвестбанк» (ПІБ) в Україні.

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Зараз «дочка» ВЕБу згортає операції: перестає видавати нові кредити й залучати вклади. Російська держкорпорація схиляється до закриття «Промінвестбанку», але остаточне рішення буде прийнято в листопаді, повідомляє «Комерсант».

Експерти вважають, що збитки ВЕБу від закриття українського банку можуть становити близько 13 млрд руб. Про те, що ВЕБ вирішив відмовитися від продажу "Промінвестбанку", розповіло "Ъ" джерело в держкорпорації і підтвердило джерело, близьке до української "дочки".

За словами одного зі співрозмовників, ВЕБ повністю розриває відносини з останнім покупцем — бізнесменом Павлом Фуксом, оскільки йому не вдалося погодити угоду з Національним банком України (НБУ). Держкорпорація вирішила піти шляхом згортання бізнесу в Україні.

За словами одного з джерел видання, близьких до ПІБ, остаточне рішення про згортання бізнесу буде прийнято в листопаді, але вже зараз банк скорочує баланс.

Крім Фукса і українського бізнесмена Максима Микитася, який виступав з ним у консорціумі, на придбання ПІБу претендував також український олігарх, власник групи DCH Олександр Ярославський. Але за інформацією видання, зараз він більше зацікавлений у придбанні українського «Сбербанку», який є більшим і цікавішим активом (6-те місце за активами).

За словами співрозмовника на українському ринку, ВЕБ дійсно більше не робить спроб продати ПІБ і не планує їх відновлювати найближчим часом.

Джерело, близьке до «Промінвестбанку», описало основні складнощі, пов'язані з його закриттям. «Проблема полягає в тому, що на балансі банку перебувають кредити, які закінчаться не раніше ніж через чотири роки,— каже співрозмовник.— Відповідно, їх можна або переуступити за невеликі гроші, або ж скоротити мережу «Промінвестбанку» до одного відділення і чекати завершення усіх розрахунків з клієнтами». Також проблемою є нерухомість, яка належить банку. За словами співрозмовника, вона коштує близько $50 млн і її продаж вимагатиме значного часу. До того ж зараз для цього невідповідний час, бо український ринок нерухомості переживає кризу, резюмує він.

Як повідомляв УНІАН, найбільший збиток у першому півріччі 2018 року серед працюючих в Україні банків отримали дочірні структури російських державних банків.

Згідно з даними НБУ, на ці структури припало 9,020 млрд грн збитку. У тому числі «Сбербанк» отримав 7,176 млрд грн збитку, «ВТБ Банк» - 1,438 млрд грн збитку, «Промінвестбанк» - 405,6 млн грн збитку.

З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Ощадбанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», діють санкції, що забороняють вивід капіталу на користь материнських структур.