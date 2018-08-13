Валюта дорожчає: гривня поступилася долару ще кількома копійками

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 27,36/27,39 грн/дол.

У понеділок, 13 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,36/27,39 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 9 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,14/31,18 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,3382 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,30/27,33 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,24/31,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.