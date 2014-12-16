Путіну для порятунку рубля потрібно змінити політику стосовно України - радник Обами

Таку думку висловив головний економічний радник світового фінансового концерну Allianz та голова комітету з питань глобального розвитку при президенті США Бараку Обамі Мохамед А. Ель-Еріан в опублікованому сьогодні коментарі для видання Bussinesinsider.

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"Вивести Росію зі скрутного становища може президент Путін. Незважаючи на згубний вплив нижчих цін на нафту, він може покращити ринок та сентимент інвесторів зміною курсу в контексті України, більш конструктивним підходом до Заходу та діями, котрі би допомогли відмінити економічні санкції проти його країни", - написав він.

Експерт, котрий раніше, серед іншого, працював на одну із найбільших інвестиційних компаній світу PIMCO, розкритикував дії Центрального банку Росії, котрий, намагаючись зупинити рекордний обвал російського рубля, підняв облікову ставку до 17% з 10,5%.

Він відзначив, що цей крок не допоможе та єдиний, хто поможе допомогти російській економіці - це президент Путін.

Водночас аналітик висловив сумнів, що глава РФ готовий це зробити, наголосивши, що це лише ще більше ускладнить ситуацію Росії.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на вчорашнє підвищення облікової ставки Національним банком Росії до рекордного рівня з 1998 року, коли РФ оголосила дефолт, валюта сьогодні продовжила дорожчати.

Долар на торгах Московської біржі коштував вже 74 рублі у порівняні із близько 32 на початку цього року, а євро досягнуло позначки у 92 рубль, що також у понад, ніж удвічі більше.

CША, Євросоюз та низка інших найбільш впливових держав світу ввели економічні санкції проти Росії за те, що вона у березні цього року силою анексувала Крим та з квітня продовжує дестабілізувати ситуацію на українському Донбасі, де криваве протистояння проросійських сепаратистів та Києва забрало життя понад 4 тисяч людей і більше 1 млн змусило залишити свої оселі.