В Україну переказали в 9 разів більше грошей, ніж «забрали» з країни

Найбільша частка переказів в Україну припадає на США, Ізраїль, Росію, Італію, Польщу.

Обсяг переказів в Україну через системи переказу коштів у першому півріччі становив 1,209 млрд дол., що в 9 разів більше від обсягу переказів з країни у сумі 140 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, обсяг переказів через системи переказу коштів всередині країни за цей період становив 69,4 млрд грн, або 2,596 млрд дол.

Найбільша частка переказів в Україну припадає на США (15%), Ізраїль (13%), Росію (10%), Італію (8%), Польщу (7%), переказів з України - в Росію (38%), Грузію ( 9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Також повідомляється, що в першому півріччі в Україні працювали 35 систем переказу коштів, з яких 28 створені резидентами, 7 - нерезидентами.

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2017 році становив 9,3 млрд дол., що на 24% вище від показника за 2016 рік.

Національний банк очікує надходження грошових переказів в Україну від трудових мігрантів в поточному році на рівні 11,6 млрд дол.