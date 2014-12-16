Нацбанк вчора знову видав банкам 2 млрд гривень рефінансування

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 11 банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,265 млрд грн 10 банкам на один день під 7,5% річних, на 1,020 млрд грн 4 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 310 млн грн 2 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 8,335 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 23,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 12 грудня надав банкам рефінансування на суму 2,761 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 4,353 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 9,695 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 23,4% річних.