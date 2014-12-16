Кабмін хоче закласти в бюджет на 2015 рік 22 гривні за долар - ЗМІ

Кабмін збирається закласти в Держбюджет-2015 курс гривні на рівні 22 за долар.

Це "Економічній правді" підтвердили декілька джерел в парламенті.

Так, з їх даними, наразі уряд дійшов висновку, що курс на рівні 22 гривні за долар відповідатиме реальній ситуації.

Як відомо, зараз в Кабміні обговорюється проект Держбюджету на 2015 рік, який враховує зміни до податкового законодавства, реформування ЄСВ та децентралізацію.

Відповідно до документу, який є в розпорядженні "ЕП", доходи державного бюджету на 2015 рік кабмін планує встановити на рівні 432,3 мільярда гривень, видатки - на рівні 485,3 мільярда гривень.

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Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становитиме: з 1 січня - 1257 гривень, з 1 грудня - 1284 гривні. У погодинному розмірі: з 1 січня - 7,53 гривні, з 1 грудня - 7,69 гривні.