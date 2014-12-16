Нацбанк сьогодні продавав банкам долари по 15,75 гривні
Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 16 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7571 грн/дол.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,7571 грн за 1 долар», - сказано в повідомленні.
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За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,6 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,7390 грн/дол.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 15 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7521 грн/дол.
Регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.
З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продаваної валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол.