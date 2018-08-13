НБУ дозволив злиття двох банків

Регулятор дозволив приєднання банку «Центр» до «МТБ Банку». Завершення реорганізації банків очікується 7 грудня 2018 року.

Національний банк України дозволив «МТБ Банку», що займає 30-те місце за обсягом активів серед 82 працюючих в Україні банків, приєднати банк «Центр» - 78-й за обсягом активів.

Читайте такожУкраїнські «дочки» російських держбанків отримали найбільші збитки

Як повідомляється на сайті НБУ, дозвіл на реорганізацію банків за спрощеною процедурою видано 10 серпня.

За інформацією регулятора, завершення реорганізації банків, у результаті якого «МТБ Банк» стане правонаступником банку «Центр», очікується 7 грудня 2018 року.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним в Україні законодавством, статутний капітал банку не може бути нижчим за 500 млн грн. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки.

Зокрема, термін поповнення фінустановами капіталу до 300 млн грн встановлений до 11 липня 2020 року, 400 млн грн – до 11 липня 2022 року, 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

У березні 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, а також спрощує процедуру злиття і поглинання банків.