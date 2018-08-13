До України їдуть "ревізори": місія МВФ визначилася з терінами візиту до Києва

Місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня для обговорення актуальних економічних подій.

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва 6 вересня.

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Про це УНІАН повідомили в українському представництві Фонду, посилаючись на заяву постійного представника в Україні Йости Люнгмана.

«За зверненням української влади місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення актуальних економічних подій і економічної політики», - йдеться в повідомленні.

За інформацією представництва, місія також обговорить такі кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності і забезпечення розвитку економіки в напрямі сталого та інклюзивного зростання.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., завершується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми одержати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада ухвалила поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом усіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.