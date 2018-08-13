Долар в Україні дорожчає: курси валют

Офіційний курс НБУ на 14 серпня: 100 USD – 2734.4448 грн; 100 EUR – 3118.0874 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2734.4448 (13 серпня – 2724.5640)

100 EUR – 3118.0874 (13 серпня – 3121.2605)

У понеділок, 13 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,34/27,38 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 7 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,24/31,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,3382 грн/дол.