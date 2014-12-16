Сбербанк Росії припинив видавати кредити фізособам - ЗМІ

Від 16 грудня банк припиняє кредитування фізичних осіб. Про це повідомило джерело в керівництві Сбербанку, повідомляє Профиль.

«Заявки на нові кредити не приймаються, розглядаються лише ті заявки, які були прийняті до 16 грудня», - повідомило джерело із центрального офісу Сбербанку.

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На який термін припинений прийом заявок на кредити від фізичних осіб, поки що не уточнюється.

Як повідомляє «Профиль», кредитування фізосіб припинене на всій території Росії.

Прес-служба Сбербанку відмовилася коментувати цю інформацію по телефону.

За даними на 1 жовтня 2014 року, Сбербанк займав перше місце за обсягом кредитування фізичних осіб. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам Сбербанком на 1 жовтня становив 3 975 223 млн рублів.

У вівторок, 16 грудня, Центробанк підвищив ключову ставку відразу на 6,5 процентних пункту-до 17%.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський Сбербанк подав позов в суд ЄС про скасування санкцій.