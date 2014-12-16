Роздрібна торгівля в Україні скоротилася на 7,5%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-листопаді 2014 року знизився на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) - до 811,057 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях - на 44,3% і 32,3%, до 21,558 млрд грн і 60,03 млрд грн відповідно. Несуттєве збільшення роздрібного товарообігу за 11 місяців поточного року зафіксовано лише в Дніпропетровській та Чернівецькій областях - на 0,3% і 0,2%, до 72,274 млрд грн і 13,223 млрд грн відповідно.

Роздрібний товарообіг у Києві в січні-листопаді поточного року знизився на 3,7% - до 111,743 млрд грн. В інших регіонах України зниження роздрібного товарообігу було в межах від 0,1% до 7,6%.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2014 року знизився на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівняльних цінах) - до 728,65 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні збільшився на 9,5% порівняно з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.