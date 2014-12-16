Офіційний курс гривні встановив новий антирекорд
Національний банк України на сьогодні знизив курс гривні до долара всього на 0,25 копійки, проте до нового історичного мінімуму.
Національний банк України сьогодні, 16 грудня, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7739 грн/дол., що на 0,25 копійки нижче за історичний мінімум, встановлений НБУ 11 листопада на рівні 15,7714 грн/дол.
Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97,41% (на 7,78 грн) або в 1,97 разу.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 15,84/16,14 грн/дол. Середньозважений курс гривні, за даними НБУ на 17:00 понеділка, становив 15,8430 грн/дол.
Водночас, за інформацією учасників ринку, окремі котирування під час торгів на міжбанківському ринку досягали 18,90 грн/дол., і за підсумками торгів гривня відновила історичний мінімум на рівні 17,60 грн/дол.
Читайте такожКабмін хоче закласти в бюджет на 2015 рік 22 гривні за долар - ЗМІУчасники ринку констатують, що на тіньовому валютному ринку гривня знецінилася до 19 грн/дол. і пояснюють це обвалом російського рубля або новинами про можливу затримку наступного траншу Міжнародного валютного фонду до січня 2015 року.
Національний банк в лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже в 2 рази.
З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до близько 5 із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.