Офіційний курс гривні встановив новий антирекорд

Національний банк України сьогодні, 16 грудня, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7739 грн/дол., що на 0,25 копійки нижче за історичний мінімум, встановлений НБУ 11 листопада на рівні 15,7714 грн/дол.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97,41% (на 7,78 грн) або в 1,97 разу.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 15,84/16,14 грн/дол. Середньозважений курс гривні, за даними НБУ на 17:00 понеділка, становив 15,8430 грн/дол.

Водночас, за інформацією учасників ринку, окремі котирування під час торгів на міжбанківському ринку досягали 18,90 грн/дол., і за підсумками торгів гривня відновила історичний мінімум на рівні 17,60 грн/дол.

Читайте такожКабмін хоче закласти в бюджет на 2015 рік 22 гривні за долар - ЗМІУчасники ринку констатують, що на тіньовому валютному ринку гривня знецінилася до 19 грн/дол. і пояснюють це обвалом російського рубля або новинами про можливу затримку наступного траншу Міжнародного валютного фонду до січня 2015 року.

Національний банк в лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, в результаті, гривня з початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже в 2 рази.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до близько 5 із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.