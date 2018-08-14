В НБУ сподіваються, що приїзд місії МВФ зміцнить гривню

За оцінками регулятора, перспектива отримання фінансування матиме позитивний вплив на валютний ринок і поліпшить можливості уряду залучити боргові ресурси.

Приїзд чергової місії Міжнародного валютного фонду до Києва є кроком до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці і поліпшення очікувань учасників ринку.

Про це йдеться в коментарі голови Національного банку України Якова Смолія, переданому УНІАН.

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Відзначається, що перспектива отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також поліпшить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для проходження періоду пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках, на прийнятних умовах, незважаючи на ослаблення апетиту інвесторів до активів ринків, що розвиваються.

Довідка УНІАН. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом усіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.