Експерт розповів, як українцям потрібно зберігати свої заощадження

Краще мати у своєму портфелі гривні, долари і євро, відзначає експерт.

Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса порадив українцям зберігати свої заощадження у різних валютах — гривні, доларах та євро.

У біткоїн не варто інвестувати, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"У будь-якому випадку, хороший рада — диверсифікація, тобто краще мати у своєму портфелі гривні, долари і євро", — зазначив співрозмовник.

За його словами, варто "користуватися сезонністю гривні і в літній період купувати піврічні доларові державні облігації, а в січні-лютому на отримані від їх погашення гроші купувати вже гривневі зобов'язання Мінфіну".

Як повідомляв УНІАН, в НБУ сподіваються, що приїзд місії МВФ зміцнить гривню.