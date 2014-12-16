Кабмін хоче підняти збір з купівлі готівкової валюти в чотири рази

Від сплати збору звільнять імпортерів та юросіб, які купують валюту для оплати боргів, повідомляє FinMaidan.

Це випливає з доопрацьованої редакції правок у Податковий кодекс. Документ був поданий до парламенту у вересні під № 5079, але через перевибори Верховної Ради і формування нового Кабміну його так і не розглянули. У доопрацьованому проекті, опублікованому Радою підприємців при Кабміні, збережена ідея підвищення з 2015 року розміру збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі валюти - з 0,5% до 2% від суми.

Але коло платників збору планують звузити. Зараз збір сплачують юридичні і фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі. Запропоновано звільнити від фіскального навантаження всіх юросіб, які купують валюту, як готівкову, так і безготівкову, для своїх потреб. Платниками збору залишаться лише фізособи, які купують готівкову валюту, та юридичні особи, які купують її з метою продажу населенню.

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Валютний збір був відновлений 1 квітня законом «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». За квітень-листопад населення купило у банків валюти на $3,67 млрд. Пенсійний фонд повинен був отримати від цих операцій $18,3 млн. За ставкою 2% за цей період сума відрахувань склала б $73,4 млн.

Банкіри поки що не знають, які саме операції з купівлі готівкової валюти будуть оподатковуватися збором: лише в інших юросіб чи фізосіб, коли вони здають валюту. «Імовірно, будуть оподатковуватися збором фінансові компанії, які купують валюту у банків для продажу населенню, та банки, що купують її один в одного з цією ж метою. Тому що складно визначити, яка валюта, яку громадяни здають банкам, залишається у касах для її подальшого продажу, а яка, наприклад, іде на повернення валютних депозитів», - пояснює скарбник одного з найбільших банків.

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Підвищення ставки збору до 2% дозволить збити спекулятивний попит на валюту. «Підвищення збору зробить невигідними короткострокові операції з купівлі іноземної валюти з її подальшим продажем. В умовах порівняно стабільного курсу будь-яка така операція буде збитковою, якщо до моменту продажу курс зросте менше ніж на 2%. Певну частину попиту підвищення збору може відсікти лише після стабілізації курсу гривні хоча б на кілька тижнів. В умовах волатильності курсу на 10-30 копійок щодня, яку ми бачимо останнім часом, вплив підвищеного збору на ринок буде мінімальним і ринковий попит не скоротить», - зазначає директор департаменту організації, стратегії і PR Кредобанку Роман Лепак.

Нагадаємо, на початку жовтня УНІАН повідомляв, що НБУ зобов'язав банки продавати клієнтам куплену валюту на аукціонах протягом 5 днів.