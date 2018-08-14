Євросоюз виділяє Україні майже 16 мільйонів євро на реформу держуправління

В ЄС наголосили, що перед Україною постає чимало викликів в процесі впровадження реформи у 2018 році.

Європейський Союз вирішив виділити Україні другий транш у розмірі 15,5 млн євро на удосконалення державного управління із загальної суми 90 млн євро, які становлять зобов’язання ЄС щодо підтримки цієї реформи.

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Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС, рішення про виділення коштів ухвалено за результатами аналізу звіту про здійснення Україною реформи держуправління в 2017 році.

«Рішення про виплату 15,5 мільйонів євро з фондів ЄС до державного бюджету України на 2018 рік є нашим визнанням відчутного прогресу, який здійснила Україна у впровадженні реформи державного управління. Передусім, мова йде про створення дієвого координаційного механізму цієї реформи на політичному та вищому адміністративному рівнях, прозорий та конкурсний відбір на посади фахівців із питань реформ, старт пілотної фази реорганізації 10-и міністерств та започатковану роботу над удосконаленням процедур формування державної політики та розробкою законопроекту про загальну адміністративну процедуру», – наголосив тимчасово повірений у справах ЄС в Україні Томас Фрелесен.

Перший транш у розмірі 10 млн євро Україна отримала у травні 2017 року.

У Представництві зазначили, що у 2018 році перед Україною постає чимало викликів в процесі впровадження реформи. Зокрема, від уряду України очікується виконання низки стратегічних завдань для успішного та сталого продовження реформи держуправління. Йдеться про внесення змін до стратегії цієї реформи та плану заходів щодо її впровадження відповідно до висновків оцінювання системи державного управління України в рамках програми ОЕСР/SIGMA (Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Cоюзу).

Крім того, мова йде про оновлення регламенту Кабінету міністрів та методології стратегічного планування та формування державної політики, про практичне впровадження плану оптимізації чисельності працівників та структури центральних органів виконавчої влади, а також удосконалення системи оплати праці працівників державних органів, про завершення реорганізації десяти пілотних міністерств та запуск такого ж процесу в інших міністерствах відповідно до Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та прийняття закону «Про адміністративну процедуру».

У Представництві нагадали, що, з метою впровадження реформи державного управління, ЄС схвалив спеціальну програму допомоги у розмірі 104 мільйони євро, яка передбачає 90 мільйонів євро на бюджетну підтримку та 14 мільйонів євро на технічну допомогу, яка використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим до впровадження цієї реформи.