Гривня дешевшає: НБУ продаватиме долари для підтримки нацвалюти

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11.00 встановилися на рівні 27,44/27,48 грн/дол.

Національний банк України сьогодні, 14 серпня, проведе аукціон з продажу іноземної валюти об'ємом до 100 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, курс відсікання аукціону - 27,46 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 11.00 встановилися на рівні 27,44/27,48 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,34/27,38 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,24/31,29 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.