Курс біткойна впав до нового мінімуму
Курс криптовалюти біткойн на торгах сьогодні, 14 серпня, впав до нового мінімуму.
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За даними CoinMarketCap, він опускався нижче $6 тисяч. До 9 за київським часом курс відійшов до $6,015 тис., пише Liga.net.
Капіталізація ринку криптовалют при цьому скоротилася до $192 млрд.
Раніше повідомлялося, що через широкий розпродаж капіталізація ринку криптовалют скоротилася до $230 млрд – мінімуму з листопада минулого року.
Причиною розпродажу стало те, що SEC відклала ухвалення рішення щодо біткойн-ETF (біржового фонду біткойна). Схвалення таких фондів означало б ширше визнання криптовалют американським регулятором.
SEC вже не раз переносила терміни розгляду заявок на створення біткойн-ETF.
9 серпня біткойн, також через відсутність рішення SEC щодо біржового фонду, подешевшав за одну сесію на 2,4% - до $6,38 тис.