«Центренерго» хоче взяти кредит на 350 млн гривень
Енергогенеруюча компанія «Центренерго», що відчуває гострий дефіцит вугілля через військової агресії Росії на Донбасі, має намір залучити кредит у розмірі 350 млн грн.
Як сказано в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі», «Центренерго» планує залучити зазначені кошти терміном на 1 рік.
Компанія не уточнює, на які цілі залучаються гроші.
Кінцевий термін подачі заявок та розкриття пропозицій - 20 січня 2015 року.
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Як повідомляв УНІАН, «Центренерго» у жовтні 2014 року залучила в «Ощадбанку» 150 млн грн.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України вирішив продати 78%-вий державний пакет акцій енергогенеруючої компанії «Центренерго».
Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.
78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».