Операція «врятувати гривню»: НБУ продав банкам майже $67 мільйонів

13:00, 14 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 27,4619 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 98,1 млн дол.

У вівторок, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,42/27,46 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 5 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,22/31,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,4655 грн/дол.

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Теги: #курс гривні#курс євро#курс долара