Фонд гарантування вкладів вперше створив в Україні перехідний банк

Про це повідомляється у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Інформація про банк була внесена у реєстр 11 грудня. За даними реєстру, засновником банку є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Банк зареєстрований у Києві на Кудрявському узвозі, 2 (за адресою «Терра Банку»). Статутний капітал банку становить 1,5 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Терра Банк» працює на ринку України від 1996 року і входив до групи середніх банків за розміром активів. За інформацією на сайті банку, від грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.