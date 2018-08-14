Гривню чекають нелегкі часи: названо п'ять причин, через які не варто тримати заощадження у нацвалюті

Експерт радить українцям запастися терпінням і берегти долари США, які «зараз є найкращим заощадженням».

В Україні почався рух на ослаблення курсу гривні в межах 30-32 грн/долар — країну чекає валатильна осінь.

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Про це заявив керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман, передає "Главред".

Експерт радить українцям запастися терпінням і берегти долари США, які «зараз є найкращим заощадженням».

За словами Наймана, для того, щоб зрозуміти, що ж буде з курсом гривні цієї осені, потрібно подивитися, що точно має відбутися найближчим часом.

«Перше - навесні 2019 будуть президентські вибори, а слідом за ними можуть бути і парламентські. Друге - попереду зима (поставимо свічки за те, щоб вона була теплою), а значить, постане питання про купівлю імпортного газу і вугілля. Для цього «Нафтогаз» виходитиме на ринок і купувати валюту», - відзначає експерт.

Крім того, попереду у нас купівлі імпортерами товарів на передноворічні святкові розпродажі, це теж мільярди доларів, і теж попит на валюту.

«Четверте – в 2019 році буде пік виплат за зовнішніми боргами, а МВФ грошей не дає. П'яте – грошей в Казначействі України практично не залишилося – залишки трохи більше 2 млрд грн, а це копійки. Всьому виною - міцний курс гривні, який призвів до того, що сталося недонадходження грошей до держбюджету. Доходи від митниці впали, а витрати, як і раніше, високі», - додає Найман.

За його словами, з одного боку, НБУ розуміє, що йде інфляційний і девальваційний тиски на гривню і курс 30 грн/дол був би оптимальним, але падіння курсу національної валюти неминуче розкрутить інфляцію. Тому Нацбанк буде стримувати девальвацію шляхом підняття облікової ставки з 17,5% до 20-22% річних. З іншого боку, Мінфіну нічим виплачувати витрати на соціалку і платити за іншими статтями, резюмує він.

За словами Наймана, протиставити цим п'яти пунктам ми можемо тільки гроші 7-8 млн українських гастарбайстерів.

«Це є на даний момент головним експортним товаром України. Саме цими ресурсами, а це приблизно 9 млрд доларів на рік, ми закриваємо той дефіцит торгового балансу, який склався за останній рік», - заявив експерт.

Ось у таких умовах Україна заходить в осінь. Макроекономічне управління країною залишає бажати кращого, занадто багато ситуативних інтересів, а в даному випадку – це вибори 2019, резюмує Найман.

Він додає, що в Туреччині вже відбулося рекордне падіння ліри, а китайська влада методично послаблює юань. «Все це – поганий знак для гривні. НБУ буде чинити опір, підвищуючи облікову ставку, але цим тільки погіршить ситуацію. Проблему штучно відкладають на 2019 рік, щоб вирішувати її довелося вже майбутньому президенту і уряду», - підсумовує експерт.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 27,42/27,46 грн/дол. Поточні котирування на 5 копійок нижче рівня відкриття торгів.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 31,22/31,27 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.