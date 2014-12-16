Сбербанк Росії спростував припинення кредитування фізосіб

Сбербанк Росії спростував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про припинення кредитування, повідомляє РІА Новости.

Раніше низка ЗМІ написала, що після різкого підвищення ключової ставки Центробанком Сбербанк призупинив кредитування фізичних осіб на всій території Росії.

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Сбербанк, незважаючи на постійну зміну ситуації на фінансових ринках і різке підвищення ключової ставки ЦБ, продовжує кредитування компаній і населення, інформація про припинення видачі кредитів не відповідає дійсності, повідомили у прес-службі російського банку.

Офіційне спростування інформації про те, що Сбербанк нібито припинив кредитування фізичних осіб http://t.co/Tldfa88iim - Сбербанк Росії (@sberbank) December 16, 2014

"Незважаючи на підвищену волатильність на фінансових ринках та екстрене підвищення ключової ставки ЦБ, Сбербанк продовжує кредитування клієнтів - як фізичних, так і юридичних осіб", - сказано в релізі банку.

У свою чергу в колл-центрі найбільшого російського банку агентству підтвердили, що Сбербанк не припинив видачу кредитів, і запропонували оформити заявку на отримання кредиту у будь-якому відділенні банку.