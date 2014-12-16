Гривня на міжбанку знизилася до 16,25 за долар
18:30, 16 грудня 2014Фінанси
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У вівторок, 16 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,00/16,25 грн/дол. проти 15,84/16,14 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня на міжбанку знизилася на 11 копійок / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися, але попит традиційно перевищував пропозицію.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 20,02/20,32 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2198/0,2258 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8417 грн/дол., до цього часу було укладено 187 угод на 207,39 млн дол.
Вчора УНІАН повідомляв, що гривня закрила міжбанк на позначці 16,14 грн/дол.
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