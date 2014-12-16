Гривня на міжбанку знизилася до 16,25 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися, але попит традиційно перевищував пропозицію.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 20,02/20,32 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2198/0,2258 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8417 грн/дол., до цього часу було укладено 187 угод на 207,39 млн дол.

Вчора УНІАН повідомляв, що гривня закрила міжбанк на позначці 16,14 грн/дол.