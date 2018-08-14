Фіскальна служба виявила понад 4 тисячі нелегальних працівників

Порушення виявлені у 47% перевірених суб'єктів господарювання.

Державна фіскальна служба під час перевірок бізнесу щодо виконання податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів з початку року виявила 4,2 тисячі найманих працівників без оформлення трудових відносин.

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Як повідомляється на сайті ДФС, порушення виявлені у 47% перевірених суб'єктів господарювання.

За інформацією ДФС, під час рейдів проводилися обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних і фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності.

Відзначається, що порушникам донараховано до сплати до бюджетів майже 607 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 167 млн грн єдиного внеску та 26 млн грн військового збору.

Крім того, фіскали провели з роботодавцями роз'яснювальну роботу, завдяки якій за 7 місяців підприємці додатково уклали 24,8 тисячі трудових договорів з найманими працівниками.

Також повідомляється, що за січень-липень до державної реєстрації залучено 8,8 тисячі громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно. В результаті до бюджетів додатково сплачено 9,3 млн грн податків і зборів та 10,6 млн грн єдиного внеску.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба при проведенні у 2017 році перевірок суб'єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, виявила порушення податкового законодавства у 60% платників. За результатами перевірок до бюджетів було донараховано близько 819 млн грн податку на доходи фізичних осіб, понад 122 млн грн єдиного внеску та майже 33 млн грн військового збору.