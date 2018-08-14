В Україні покращилися економічні настрої - Держстат

Індикатор економічних настроїв в країні зріс до 109%.

Індикатор економічних настроїв (ІЕН) в Україні, який розрахував Держстат, в третьому кварталі 2018 року досяг 109,6%. При цьому він зріс в порівнянні з другим і першим кварталом цього року – з 104% і 108,8% відповідно, йдеться в даних відомства.

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Також зафіксовано покращення трьох із п'яти індикаторів ділової впевненості - компонентів ІЕН: у роздрібній торгівлі (з 5,3% у другому кварталі до 10,7%), у сфері послуг (з -5% до 0,3%), в будівництві (-21,5% до -18,7%), пише ZN.UA.

У той же час відзначається погіршення споживчої впевненості (з -27,1% до -29,1%) і ділової впевненості у переробній промисловості (з -3,9% до -4,8%).

Найбільшим у визначенні ІЕН є внесок індикатора ділової впевненості у промисловості – 40%, за яким йде сфера послуг – 30%, будівництво з роздрібною торгівлею – по 5%. Вага споживчих настроїв становить 20%.

Держстат нагадує, що в третьому кварталі 2017 року ІЕН становив 103,9%, проте в четвертому знизився до 100,4%.

Індикатори ділової впевненості, залежно від сектора, оцінюються на основі опитувань про поточний рівень замовлень і запасів готової продукції, змін обсягів продажів за останні три місяці, прогнозу зміни обсягів виробництва/продажів і кількості працівників у наступні три місяці.

Як свідчать результати опитування керівників, проведеного Національним банком України (НБУ) у II кварталі 2018 року, українські підприємства зберігають позитивні очікування щодо макроекономічної ситуації в Україні. Індекс ділових очікувань бізнесу на наступні 12 місяців становить 118,3%. Високий рівень ділової активності респонденти прогнозують шостий квартал поспіль.