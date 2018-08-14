Зростання економіки України прискорилося до 3,6%

У другому кварталі попереднього кварталу ВВП зріс на 0,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні - до другого кварталу 2017 року - прискорилося до 3,6% після 3,1% в аналогічному вимірі у першому кварталі.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки, до попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора ВВП України в другому кварталі зріс на 0,9%, як і в першому кварталі в аналогічному вимірі.

Відповідно до наведеного графіку, ВВП України в річному вираженні зростає десятий квартал поспіль, при цьому зростання прискорюється третій квартал поспіль.

Дані Держстату про зростання економіки в другому кварталі в річному вираженні перевищують оприлюднені наприкінці липня оцінки Національного банку про зростання на 3,2%.

Як повідомляв УНІАН, Держстат зберіг оцінку зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року на рівні 3,1% у річному вираженні і 0,9% - до попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2018 році на 3,4% за інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% за інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує на зростання економіки України в поточному році на 3,2% за інфляції 11%, Світовий банк - 3,5% за інфляції 10%.