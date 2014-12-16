Кабмін закладає в бюджет 2015 року курс до 17 гривень - Яценюк

Про це повідомив під час прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що стосується бюджету. У нас пакет законів: новий Бюджетний кодекс - зміна схеми фінансування регіонів, Податковий кодекс - зміна податкової бази, зміна ЄСВ і, власне, сам бюджет, - сказав Яценюк. - Зараз ми розраховуємо бюджет з поточного курсу, встановленого Нацбанком, з додатковим допущенням курсу 17 (грн за долар - УНІАН), але ми очікуємо від Національного банку, оскільки Нацбанк відповідає за стабільність грошової одиниці, прогнозів на наступний рік».

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Причому прем'єр закликав не користуватися неперевіреною інформацією щодо бюджету і не обговорювати інформацію, яку витягують з-під поли». «Важко говорити про те, що є в бюджеті, а чого немає в бюджеті, якщо ще бюджет не готовий. Прем'єр-міністр ще не бачив остаточного проекту бюджету, а вся країна його вже обговорює. Ми працюємо кожен день над розрахунками, бо тотально змінилася податкова база. Тому, будь ласка, не користуйтеся чутками - їх занадто багато. Давайте використовувати лише факти. Кожну цифру і кожен рядок ми покажемо. І зараз ми працюємо із членами парламенту, з коаліцією, щоб отримати підтримку під час подачі податкових змін і бюджету. Це буде непросто, але той, хто сповідуватиме принцип популізму - це буде той, хто не хоче стабілізації України», - наголосив Яценюк.Водночас він зазначив, що корективи у прогнозні показники вносяться постійно. «Те, що сьогодні в Росії фінансова катастрофа, теж буде впливати на нас. Росія створює нам не лише воєнні, а й економічні проблеми. Ситуація змінюється, і ми чекаємо уточнених прогнозів від Нацбанку», - сказав Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що проект Держбюджету відправили на доопрацювання.