Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс у 13 разів

Імпорт товарів і послуг в Україну зріс на 13,5%, експорт - на 11,1%.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2018 року зведено з дефіцитом у 653,1 млн дол., що в 13 разів вище за дефіцит за аналогічний період попереднього року в розмірі 48,7 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну зріс на 13,5% - до 28,469 млрд дол., експорт - на 11,1%, до 27,816 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, баланс торгівлі товарами зведено з дефіцитом в 2,658 млрд дол., баланс торгівлі послугами - з профіцитом у 2,826 млрд дол.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Наприкінці липня Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в січні-червні 2018 року було зведено з дефіцитом в 3,806 млрд дол., що на 23,7% вище за дефіцит за аналогічний період 2017 року 3,078 млрд дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведено з дефіцитом в 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році в 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше за дефіцит за 2016 рік.