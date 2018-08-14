Валюта продовжує дорожчати: курси від Нацбанку
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2745.8922 (14 серпня – 2734.4448)
100 EUR – 3131.9646 (14 серпня – 3118.0874)
У вівторок, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,43/27,47 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 6 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,23/31,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,4655 грн/дол.