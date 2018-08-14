Україна може отримати черговий транш від МВФ восени

Серед зобов'язань для чергового перегляду програми - перегляд тарифів на газ і питання держбюджету.

Україна у разі позитивного завершення майбутньої місії Міжнародного валютного фонду, яка працюватиме в Києві з 6 по 19 вересня, зможе отримати черговий транш кредиту Фонду восени.

Таку думку висловив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ефірі радіо «Новое время».

«Якщо місія буде позитивна - якщо Україна зможе домовитися з Міжнародним валютним фондом - то ми зможемо отримати позитивне рішення борду (ради директорів МВФ) восени, і восени ми зможемо, я думаю, отримати транш», - сказав Чурій.

Він нагадав, що серед зобов'язань України для чергового перегляду програми - перегляд тарифів на газ відповідно до ринкових рівнів і питання держбюджету поточного і наступного року.

«Якщо місія успішна, то призначається дата борду - ради Міжнародного валютного фонду. Якщо дата ради буде визначена, це означає, що з дуже високою ймовірністю буде позитивне рішення», - додав Чурій.

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Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.