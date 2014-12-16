Порошенко закликає ЄС обговорити можливість збільшення фіндопомоги для України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час телефонної розмови із президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Порошенко і Туск обговорили результати засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке відбулося 15 грудня, та обмінялися думками щодо ситуації в Україні напередодні засідання Європейської Ради, яке відбудеться у Брюсселі 18-19 грудня.

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Особливу увагу співрозмовники приділили питанню можливого збільшення макрофінансової допомоги для України. Євросоюз розглядає питання про виділення третього пакету макрофінансової допомоги, і Порошенко закликав ЄС обговорити можливість її збільшення.

Туск запевнив Україну в підтримці Євросоюзу і готовності сприяти в подоланні економічних викликів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може не отримати повну суму другого траншу допомоги ЄС у розмірі 105 млн євро у 2015 році, оскільки певні реформи Київ вже не встигає провести до дедлайну.