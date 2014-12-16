Зате "Крим наш": заступник голови Центробанку Росії визнав, що «ситуація критична»

«Ситуація критична. Те, що відбувається, навіть у страшному сні не могли подумати рік тому. Але, на жаль, не завжди ми можемо передбачити навіть короткострокові перспективи нашого фінансового ринку. Багато учасників знаходяться у важкому стані завдяки цим подіям. Повірте мені, той вибір, який зробила рада директорів ЦБ, - це вибір між дуже поганим і дуже поганим. Те, що відбувається сьогодні і в останні дні, може мати різні наслідки», - сказав Швецов на конференції з фінансових ринків в Москві, повідомляє Інтерфакс.

Швецов заявив, що ЦБ почне та інші дії, крім підвищення ключової ставки (раніше вона була підвищена з 10,6% до 17%). Але які саме, чиновник не сказав.

Читайте такожУ Держдумі РФ вважають, що підвищення Центробанком ключової ставки - божевілля

Як повідомляв УНІАН, Банку Росії підвищив з 16 грудня 2014 року ключову ставку відразу на 6,5 відсоткового пункту - з 10,5 до 17,0 відсотка річних.

Як йдеться в повідомленні регулятора, опублікованому у вівторок, рішення обумовлене необхідністю обмежити істотно збільшені останнім часом девальваційні та інфляційні ризики.

Центробанк прийняв рішення посилити кредитно-грошову політику на тлі падіння курсу рубля.

За останніми даними, на Московській біржі євро торгується біля позначки 90 рублів, долар - близько 72.

Раніше у вівторок, 16 грудня, курси європейської та американської валют досягали 100 і 80 рублів відповідно.