Сбербанк тимчасово заборонив операції з картками
20:09, 16 грудня 2014Фінанси
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Операції за картками Сбербанку тимчасово неможливі, скільки часу буде потрібно на вирішення даної проблеми, невідомо.
REUTERS
Як повідомили радіостанції «Говорить Москва» на «гарячій лінії» Сбербанку", зараз цим питанням займаються технічні фахівці.
«Зараз спостерігаються тимчасові обмеження при здійсненні операцій з банківськими картками Сбербанку. Приносимо вибачення за доставлені незручності», - додали на «гарячій лінії».
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Це вже далеко не перший збій в обслуговуванні карток Сбербанку. Так, клієнти відчували аналогічні труднощі в кінці серпня.
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