Сбербанк тимчасово заборонив операції з картками

Як повідомили радіостанції «Говорить Москва» на «гарячій лінії» Сбербанку", зараз цим питанням займаються технічні фахівці.

«Зараз спостерігаються тимчасові обмеження при здійсненні операцій з банківськими картками Сбербанку. Приносимо вибачення за доставлені незручності», - додали на «гарячій лінії».

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Це вже далеко не перший збій в обслуговуванні карток Сбербанку. Так, клієнти відчували аналогічні труднощі в кінці серпня.