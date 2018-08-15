В НБУ пояснили, чому в Україні продовжує дорожчати валюта

На євро впливають зовсім інші фактори, ніж на долар. Крім того, всі інші курси є похідними від долара.

Досвід останніх чотирьох років показує, що українська валюта сезонна, тому зараз росте курс долара та євро.

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олег Чурій в ефірі Радіо НВ.

"Сезонність залежить від сільськогосподарського періоду. Ми ж аграрна країна. На сьогодні близько 45% експорту займає аграрна продукція. Україна експортує зерно. Україна №2 з експорту кукурудзи. Перше місце ми займаємо у експорті сонячної олії. Коли йде експорт, то іде і виручка. З іншої сторони потрібно розуміти, що Україна має економіку, яка не повністю знаходить на світлій стороні. Зокрема, велика частина аграрного сектору знаходиться в тіні", - сказав він.

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Також він нагадав, що в 2016 році коливання почалися у вересні, у 2017 році – у серпні, в цього року - у липні.

"Причина проста. Курс важливий для бізнесу і населення. Вони (бізнес, - ред.) подивилися на це, і зрозуміли, що сенсу чекати вересня нема, тому купили валюту у серпні. Гадаю, що цього року відбулася така ж сама ситуація. Ми бачимо тут психологічний вплив. Я б не назвав, те що відбувається на сьогодні є панікою, але є певна нервозність. Коливання не є ознакою кризи", - зазначив Чурій.

Також відповідаючи на питання про причини зниження курсу євро, замголови НБУ заявив, що на євро впливають зовсім інші фактори. Крім того, з його слів, всі інші курси є похідними від долара.

"Всі інші курси є похідними від долара. Останнім часом на ринках, які розвиваються, досить нестабільна. За місяць гривня девальвувала на десь на 4%, а південно-африканська валюта девальвувала на 10%", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2745.8922; 100 EUR – 3131.9646.