В НБУ пояснили, чому в Україні продовжує дорожчати валюта
Досвід останніх чотирьох років показує, що українська валюта сезонна, тому зараз росте курс долара та євро.
Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олег Чурій в ефірі Радіо НВ.
"Сезонність залежить від сільськогосподарського періоду. Ми ж аграрна країна. На сьогодні близько 45% експорту займає аграрна продукція. Україна експортує зерно. Україна №2 з експорту кукурудзи. Перше місце ми займаємо у експорті сонячної олії. Коли йде експорт, то іде і виручка. З іншої сторони потрібно розуміти, що Україна має економіку, яка не повністю знаходить на світлій стороні. Зокрема, велика частина аграрного сектору знаходиться в тіні", - сказав він.
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Також він нагадав, що в 2016 році коливання почалися у вересні, у 2017 році – у серпні, в цього року - у липні.
"Причина проста. Курс важливий для бізнесу і населення. Вони (бізнес, - ред.) подивилися на це, і зрозуміли, що сенсу чекати вересня нема, тому купили валюту у серпні. Гадаю, що цього року відбулася така ж сама ситуація. Ми бачимо тут психологічний вплив. Я б не назвав, те що відбувається на сьогодні є панікою, але є певна нервозність. Коливання не є ознакою кризи", - зазначив Чурій.
Також відповідаючи на питання про причини зниження курсу євро, замголови НБУ заявив, що на євро впливають зовсім інші фактори. Крім того, з його слів, всі інші курси є похідними від долара.
"Всі інші курси є похідними від долара. Останнім часом на ринках, які розвиваються, досить нестабільна. За місяць гривня девальвувала на десь на 4%, а південно-африканська валюта девальвувала на 10%", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 2745.8922; 100 EUR – 3131.9646.