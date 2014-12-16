Кабмін має намір посилити контроль над операціями великих компаній

Про це під час круглого столу заявив начальник відділу перевірок Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби Микола Мішин.

«У законопроекті передбачено спрощення правил для бізнесу та поліпшення правил для держави у рамках контролю за трансфертним ціноутворенням», - сказав він.

Нововведення, за словами Мішина, у першу чергу передбачають розширення як кількості компаній, що підпадають під дію закону про трансфертне ціноутворення, так і кількості контрольованих фіскальною службою операцій.

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Зокрема, у поле зору фіскальної служби автоматично будуть потрапляти усі підприємства з річним валовим доходом більше 20 млн грн.

«Той поріг, який зараз - 50 млн грн з одним контрагентом, планується зменшити і вже буде йти мова не про поріг з одним контрагентом, а про критерії валового доходу. Тобто скільки валового доходу отримав платник податку за звітний період. Причому ця сума менше. У проекті - це була сума 20 млн грн, це ніби остання редакція», - сказав Мішин, уточнивши, що проект закону дозволяє фіскальної службі не відстежувати дрібні операції на суму 1 млн грн.

Крім того, кількість контрольованих операцій розширюється за рахунок операцій за участю комісіонера-нерезидента.

«Якщо в операції, яка могла б вважатися контрольованою, з'являється посередник, який не вкладає активи, не несе ризики і є паперовою передавальною ланкою, то така операція визнається контрольованою», - зазначив Мішин.

Чиновник ДФС також повідомив, що на змінах в закон про трансферне ціноутворення наполягає ключовий кредитор України - МВФ - і вони будуть схвалені урядом найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, закон про трансферне ціноутворення був розроблений і прийнятий під час президентства Януковича - у червні 2013 року.

Він передбачав встановлення державного контролю над формуванням цін для експортно-імпортних операцій, великих платників податків та скасовував можливість виведення прибутку в країни з низькою ставкою оподаткування.

В середині травня 2014 року Верховна Рада на прохання бізнесу перенесла дату здачі звітів з трансфертного ціноутворення з 1 травня на 1 вересня.

Водночас Рада зменшила штрафи за неподання звіту про контрольовані операції: від 5% з обороту до 100 розмірів мінімальних зарплат.

Крім того, за помилки та порушення під час розрахунку грошових зобов'язань, якщо вони будуть допущені за операціями за період від 1 вересня 2013 року до 31 грудня 2014 року, передбачено штраф у розмірі 1 гривні за кожне порушення.