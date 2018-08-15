В Україні припинив існування ще один банк

Нацбанк відкликав ліцензію у «ДіВі Банку». Банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації.

Національний банк України відкликав банківську ліцензію та генеральну ліцензію на проведення валютних операцій у «Діві Банку, який прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

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Як повідомляється на сайті НБУ, «ДіВі Банк» став п'ятим банком, який прийняв таке рішення, після банків «Фінансовий партнер», «Апекс-Банк», «Промислово-фінансовий банк» і «Кредит Оптима Банк».

Регулятор нагадав, що процедура добровільного припинення банківської діяльності стала можливою завдяки прийняттю в березні 2017 року Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні поточного року погодив план припинення банківської діяльності «ДіВі банку». Відповідне рішення акціонери фінустанови прийняли 25 квітня.