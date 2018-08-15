Палії доларів і "почекуни" в обмінниках: журналіст розповів про антидоларову пропаганду в Туреччині

Багато хто все розуміє, таких - майже половина країни, а після катастрофи з лірою, можливо, навіть більше половини, а всі здавачі доларів працюють на об'єктиви камер.

Курс турецької нацилональной валюти - ліри трохи стабілізувався і зараз становить 6,35 лір за долар.

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Міністр фінансів і зять турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана Берат Албайрак заявив, що долар відтепер втратив довіру турецького народу. Ніби на підтвердження цього, газета "Хюррієт" публікує фото турецького "народу", який спалює долари і почекунів в чергах до обмінників, що здають доларові запаси. Про це пише на своїй сторінці у соцмережі журналіст Осман Пашаєв.

"Схоже на "кримчан, які спалюють українські паспорти". Телепропаганда для віруючих в з'їдених снігурів. Несправедливо, якщо через картинку, яку малює влада, будуть судити про турків", - зазначає він.

За його словами багато хто все розуміє. "Таких - майже половина країни, а після катастрофи з лірою, можливо, навіть більше половини. І всі здавачі-стахановці доларів працюють на об'єктиви камер - султан раптом помітить, або візир, або п'ятий помічник наглядача від візира на районі", - описує ситуацію журналіст.

Пашаєв зазначає, що згідно зі статистикою, валютні заощадження або зростають, або депозити переводять в готівку, боячись мораторію на зняття валюти. "Масового переказу валютних вкладів у ліру немає. Зять-міністр Албайрак і підконтрольний йому Центробанк обіцяють не заморожувати вклади", - пише журналіст.

"Швидше за все за допомогою Європи доведуть долар до 6 лір і буду святкувати загальнонаціональну перемогу над ненависним баксом", - прогнозує Пашаєв, додаючи, що всі будуть робити вигляд, що султан, нехай з втратами, але переміг.

"Навіть малоймовірний курс 5 лір за долар означав би, що за півроку турки збідніли на 30% (приблизно як українці в 2009, коли курс скакнув з 5 до 8 гривень за долар). Тільки тому що, хтось 10 років юзав надлишкову світову ліквідність. Кредитував те, що погано кредитується. І вклався в скупку половини країни, щоб потім відбити покупку роздяганням всієї країни", - робить висновок журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня курс турецької ліри обвалився до історичного мінімуму по відношенню до долара - на 14%, до показника 6,47 лір за долар, правда після деякого часу турецькій валюті вдалося дещо відіграти свої позиції. Для порівняння: ще в квітні за 1 долар давали 4 турецькі ліри. Слідом за обвалом курсу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян міняти долари та євро на національну валюту. "Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх у банки і конвертуйте в турецьку ліру", - закликав Ердоган.

Коливання національної валюти почалися після погіршення американсько-турецьких відносин. 1 серпня Вашингтон ввів проти глави МВС та міністра юстиції Туреччини санкції. Приводом стала відмова Анкари звільнити арештованого за підозрою у шпигунстві та зв'язках з ісламським проповідником Фетуллахом Гюленом (Туреччина вважає його терористом) американського пастора Ендрю Брансона. Анкара вжила дзеркальних заходів і ввела санкції проти двох міністрів США.

Потім до цього додалися заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецьку сталь та алюміній. Сьогодні стало відомо, що Туреччина також підвищила мита на низку американських товарів. серед яких легкові автомобілі, табак та алкогольні вироби.