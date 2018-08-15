Анексований Крим остаточно залишився без Visa і MasterCard: як працювали карти в обхід санкцій

Кримський "Генбанк", який перебуває під санкціями, оголосив, що припиняє обслуговувати картки міжнародних платіжних систем.

Один із найбільших банків в анексованому Криму «Генбанк», який перебуває під санкціями, оголосив, що з 14 серпня припиняє обслуговувати картки платіжних систем Visa і MasterCard, закликаючи клієнтів переходити на російські карти «Мир».

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Співробітниця колл-центру «Генбанку» сказала, що рішення про припинення обслуговування карток міжнародних платіжних систем прийнято у зв'язку з тим, що з 2014 року щодо російських банків введені санкції. Вона не змогла відповісти на питання, чому карти Visa і MasterCard вирішено заблокувати лише зараз, передає «Рейтер».

До 2017 року, крім «Генбанку» карти міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard випускав ще тільки банк "Рубльов". Але в червні цього року ЦБ відкликав у нього ліцензію.Таким чином, випуск карток міжнародних платіжних систем у Криму повністю припинено, пише «Російська служба Бі-бі-сі».

Джерело в «Генбанку» зазначило, що припинення випуску карт Visa і MasterCard не відіб'ється на клієнтах банку, оскільки нові карти матимуть аналогічну функціональність. Однак «Бі-бі-сі» стверджує, що розплатитися картками за кордоном не вийде, оскільки «Генбанк» перебуває під санкціями США і ЄС.

«Рейтер» зазначає, що кримські банки, незважаючи на санкції, обслуговували картки міжнародних платіжних систем на території півострова. Це, з одного боку, дозволяв їм робити запас карток, випущених до санкцій, з іншого боку - створена Центробанком РФ Національна система платіжних карт (НСПК).

Обслуговування карток Visa та MasterCard банків із санкційних списків стало можливим після появи в Росії в 2015 році НСПК, яка перевела на своє обслуговування трансакції всередині Росії учасників усіх міжнародних платіжних систем.

Джерело, близьке до НСПК сказало, що система дозволяє безперебійно обслуговувати карти банків, які знаходяться під санкціями: "Всі банки-учасники цієї системи, укладаючи договір, зобов'язуються приймати і обслуговувати картки міжнародних платіжних систем всіх банків, у тому числі з санкційного списку".

Джерело додало, що НСПК передбачила в договорах з Visa і MasterCard можливість обробляти платежі за всіма картками без винятку. "Санкційні банки мають переваги в НСПК - якщо ти в списку, то відразу стаєш принциповим членом платіжної системи і підключений до неї прямо - ні міжнародні платіжні системи, ні навіть банк-спонсор не будуть бачити, скільки у тебе карток та операцій з ними", - сказало джерело в одному з банків, що знаходяться під санкціями.

Visa повідомила, що не веде діяльності на території Криму. "Згідно з санкціями, введеними в грудні 2014 року Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США, Visa не веде ніякої діяльності на території Криму", - повідомила прес-служба Visa. "Mastercard діє відповідно до введених санкцій", - повідомила Mastercard.

«Генбанк», що входить до групи банку «Росія», перебуває під санкціями США з 2015 року. У число акціонерів банку входять Росія, в тому числі, присутні в санкційних списках ЄС і США соратники президента РФ Володимира Путіна Юрій Ковальчук, Микола Шамалов і Геннадій Тимченко.

Visa і MasterCard в грудні 2014 року оголосили про згортання роботи в Криму слідом за введенням США санкцій, що забороняють американським компаніям надавати послуги фірмам анексованого півострова.