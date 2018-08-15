Офіс великих платників податків ДФС змінив керівника

Пост зайняв керівник Дніпропетровського управління Офісу.

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України очолив Кирило Коренюк, який раніше очолював Дніпропетровське управління Офісу.

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Як повідомила прес-служба ДФС, згідно з наказом він призначений виконуючим обов'язки керівника Офісу.

Відзначається, що на займаній посаді Коренюк проявив себе як фахівець високого рівня, професійний, чесний і системний.

У ГФС нагадали, що Офіс великих платників податків забезпечує майже 60% надходжень до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в липні розширив склад керівництва Державної фіскальної служби, призначивши двох нових заступників голови ДФС. Зокрема, обов'язки заступників голови ДФС до призначення на ці посади в установленому порядку були покладені на голову Офісу по роботі з великими платниками податків Євгена Бамбізова і начальника Волинської митниці Віктора Кривицького.