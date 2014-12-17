У Кабміні сподіваються на наступний транш від МВФ вже у січні

Про це сказала міністр фінансів Наталія Яресько в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Уряд повинен прийняти жорсткий бюджет-2015 і провести реальні реформи в найближчі тижні, щоб виграти розширений новий пакет міжнародної фінансової допомоги. Але Київ все ще сподівається отримати черговий транш кредитів МВФ на початку наступного місяця", - заявила міністр.

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Яресько відмовилася повідомити подробиці про те, яку саме додаткову допомогу Україна прагне отримати від Європейського Союзу, США та інших партнерів, але сказала, що потреби країни у фінансуванні знаходяться "в тому ж діапазоні" - згідно з попередніми підрахунками чиновників МФВ, у приватних розмовах зазначалося про 15 млрд доларів до початку 2016 року.

Вона сказала, що уряд сподівається на допомогу з боку МВФ, Світового банку, країн Великої Сімки та від інших провідних економік.