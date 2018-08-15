Мінськ хоче рефінансувати половину виплат за валютними боргами

Країна планує спрямувати на рефінансування $1 мільярд з російського кредиту, переговори про який поки ведуться, а також гроші від можливого розміщення облігацій на ринку Китаю.

Білорусь в 2019 році розраховує рефінансувати половину своїх виплат за валютними боргами, які становитимуть $3,7 мільярда, сказав журналістам у середу перший віце-прем'єр Василь Матюшевський.

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“Наша стратегія полягає в тому, щоб не нарощувати борг, - сказав Матюшевський. - Ми вважаємо ідеальної конструкцію 50 на 50 відсотків (виплачувати половину, половину рефінансувати)".

Матюшевський сказав, що Мінськ хотів би спрямувати на рефінансування $1 мільярд з російського кредиту, переговори про який поки ведуться, а також гроші від можливого розміщення облігацій на ринку Китаю, передає Рейтер.

Мінськ попросив Росію про держкредит на рефінансування боргу ще навесні, проте, Москва може відкласти переговори про надання кредиту через черговий спір про нафтопродукти.

“Досить конструктивна взаємодія, - сказав Матюшевський, коментуючи переговори про російський кредит. - Я б не драматизував. Є питання, ми на них відповідаємо".

Раніше Мінськ говорив, що обсяги розміщення облігацій на китайському ринку можуть становити до $500 мільйонів.

Матюшевський також сказав, що джерелом рефінансування можуть бути валютні позики на внутрішньому ринку.

Білорусь оцінила втрати свого бюджету наступного року приблизно в $300 мільйонів через податковий маневр у Росії, який збільшить вартість нафти, яка поставляється на білоруські НПЗ.