Нацбанк трохи зміцнив офіційну гривню
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2744.9860 (15 серпня – 2745.8922)
100 EUR – 3107.5987 (15 серпня – 3131.9646)
У середу, 15 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,49/27,52 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,4472 грн/дол.