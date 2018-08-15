Нацбанк трохи зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 16 серпня: 100 USD – 2744.9860 грн; 100 EUR – 3107.5987 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2744.9860 (15 серпня – 2745.8922)

100 EUR – 3107.5987 (15 серпня – 3131.9646)

У середу, 15 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,49/27,52 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 8 копійок нижчі за рівень відкриття торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,07/31,11 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,40/0,41 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 становить 27,4472 грн/дол.