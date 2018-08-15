Транзакції в мережі біткойна скоротилися до мінімуму 2,5 років

Нагадаємо, курс криптовалюти біткойн на торгах 14 серпня впав до нового мінімуму.

Кількість транзакцій в основній мережі біткойна в квартальному вираженні впала до мінімальних відміток 2,5 років.

Читайте такожБанк міжнародних розрахунків: цифрові гроші можуть призвести до зупинки інтернету

Про це повідомив засновник консалтингової компанії Post Oak Labs Тім Суонсон, переадет Forklog.

У себе в Twitter Суонсон розмістив діаграму, на якій видно, що кількість транзакцій у другому кварталі 2018 року навіть не дотягує до показників першого кварталу 2016 року.

При цьому таку динаміку не можна пояснити впровадженням технології об'єднання транзакцій, батчингу, оскільки більшість переказів у мережі біткойна здійснюються без її застосування.

Bitcoin transactions are now at a 2.5 year low... and it is not because of "batching" which many promoters like to blindly cite.



from the upcoming @DiarNewsletter special edition: pic.twitter.com/zdeJKqFfYu — Tim Swanson (@ofnumbers) 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, що майже 5% блоків в мережі біткойна видобуваються з використанням технології ASICBoost.

Як повідомляв УНІАН, курс криптовалюти біткойн на торгах 14 серпня впав до нового мінімуму. За даними CoinMarketCap, він опускався нижче $6 тисяч.