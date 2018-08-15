Транзакції в мережі біткойна скоротилися до мінімуму 2,5 років

18:22, 15 серпня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив засновник консалтингової компанії Post Oak Labs Тім Суонсон, переадет Forklog.

У себе в Twitter Суонсон розмістив діаграму, на якій видно, що кількість транзакцій у другому кварталі 2018 року навіть не дотягує до показників першого кварталу 2016 року.

При цьому таку динаміку не можна пояснити впровадженням технології об'єднання транзакцій, батчингу, оскільки більшість переказів у мережі біткойна здійснюються без її застосування.

Нагадаємо, що майже 5% блоків в мережі біткойна видобуваються з використанням технології ASICBoost.

Як повідомляв УНІАН, курс криптовалюти біткойн на торгах 14 серпня впав до нового мінімуму. За даними CoinMarketCap, він опускався нижче $6 тисяч.

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Теги: #біткойн#криптовалюта