Транзакції в мережі біткойна скоротилися до мінімуму 2,5 років
Кількість транзакцій в основній мережі біткойна в квартальному вираженні впала до мінімальних відміток 2,5 років.
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Про це повідомив засновник консалтингової компанії Post Oak Labs Тім Суонсон, переадет Forklog.
У себе в Twitter Суонсон розмістив діаграму, на якій видно, що кількість транзакцій у другому кварталі 2018 року навіть не дотягує до показників першого кварталу 2016 року.
При цьому таку динаміку не можна пояснити впровадженням технології об'єднання транзакцій, батчингу, оскільки більшість переказів у мережі біткойна здійснюються без її застосування.
Bitcoin transactions are now at a 2.5 year low... and it is not because of "batching" which many promoters like to blindly cite.— Tim Swanson (@ofnumbers) 14 серпня 2018 р.
from the upcoming @DiarNewsletter special edition: pic.twitter.com/zdeJKqFfYu
Нагадаємо, що майже 5% блоків в мережі біткойна видобуваються з використанням технології ASICBoost.
Як повідомляв УНІАН, курс криптовалюти біткойн на торгах 14 серпня впав до нового мінімуму. За даними CoinMarketCap, він опускався нижче $6 тисяч.