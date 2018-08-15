У Кабміні вгледіли зростання доходів українців

Дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 25%, а реальний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 10%.

За І квартал 2018 року номінальні доходи українців становили 657,9 млрд грн, що на 23,6 % більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на дані Держстату.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 25%, а реальний, визначений з урахуванням цінового фактора, – на 10%.

Дохід у розрахунку на одну особу у І кварталі 2018 року становив 11 370,2 грн, що на 32,1% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року, йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати за видами економічної діяльності у червні 2018 року становив 6,6 (у працівників авіаційного транспорту – 34 334 грн або 375,6% до середнього рівня по економіці; у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю – 5 180 грн, або 56,7 % до середнього рівня по економіці).

На регіональному рівні найнижча заробітна плата у травні 2018 року була у працівників Чернігівської області – 7 341 грн (80,3% до середнього рівня по економіці), а найвища – у працівників Донецької області – 9 774 грн (106,9%). У м. Києві – 13 553 грн (148,3%).

Індекс реальної заробітної плати у червні 2018 року до травня 2018 року становив 104,8%, а в порівнянні з червнем 2017 року – 113%, додали у міністерстві.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року становив 2 562,4 грн, що на 3,3% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 року та на 35,8% більше від розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, зростання економіки України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні - до другого кварталу 2017 року - прискорилося до 3,6% після 3,1% в аналогічному вимірі у першому кварталі.