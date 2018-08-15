Ukrlandfarming Бахматюка ввійшов до списку найуспішніших інвесторів України

Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка увійшов до ТОП-20 найбільш успішних українських корпоративних інвесторів. Найбільший за банком чорноземних земель, що знаходяться в управлінні, агрохолдинг «Укрлендфармінг» був визнаний однією з найуспішніших компаній, що інвестують в економіку України згідно даних найбільшого в Україні інвестиційного порталу InVenture.

Інвестиційний портал InVenture, перше та найкрупніше медіа видання в Україні, присвячене ринку прямих інвестицій та венчурного капіталу, опублікувало рейтинг з 20 найуспішніших інвесторів України. При оцінці успішності компаній враховувалися такі фактори як розмір доходів і сума сплачених податків та зборів за останні два роки, лідируючі позиції у відповідних галузях, масштаб впливу на соціально-економічну ситуацію в Україні. До ТОП-20 увійшли також такі компанії, як АТБ, ОККО, Приват, Рошен, Нова Пошта, СКМ, Кернел, Нибулон, Фоззі, Епицентр К, Баядера Групп, Бурисма, Group DF, EastOne, Континіум, Мультиплекс, МХП, Фармак та Феррекспо.

Як розповів Олексій Олейніков, керуючий партнер InVenture Investment Group, компанія «Укрленфармінг» потрапила до рейтингу як один з найуспішніших соціально відповідальних інвесторів України: "Укрленфармінг є найкрупнішою українською аграрною компанією, яка управляє найбільшим земельним банком у 22 областях України. Природнім є той факт, що така компанія має величезний вплив на соціально-економічну ситуацію в країні, зокрема в контексті здійснення інвестицій в основний капітал, сплати податків, створення нових робочих місць та реалізації різних напрямів соціальної відповідальності в регіонах присутності. Саме тому Укрленфармінг заслуговує на почесне місце в рейтингу найбільш успішних корпоративних інвесторів країни".

Група Ukrlandfarming є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який керує найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена в 22 з 24 областей України і займається виробництвом зернових культур і насіння, виробництвом яєць і яєчної продукції, цукру, тваринництвом та виробництво яловичини, трейдингом і дистрибуцією сільськогосподарської продукції та техніки, насіння, добрив і засобів захисту рослин. Розвиток групи базується на передових аграрно-індустріальних технологіях, які дозволяють досягати високої ефективності виробництва.

У 2015 р агрохолдинг «Авангард», що входить до складу групи Ukrlandfarming, ввів в експлуатацію в Херсонській і Хмельницькій областях два найбільших птахокомплексів повного циклу виробництва (зона підрощування потужністю 5 млн голів, зона промислового виробництва потужністю 11,4 млн голів, комбікормові заводи, інкубатори) згідно зі світовими стандартами. Технологічні рішення впроваджувалися з найвідомішими виробниками обладнання в галузі птахівництва. Загальна сума інвестицій склала близько $700 млн, які компанія залучила на міжнародних і українському ринках капіталу. Холдинг «Авангард» є лідером з виробництва яєць не тільки в Україні, а й у всій Європі. Станом на 31 березня 2018 року його поголів'я курей-несучок налічує 9,3 млн. У 2017 р холдинг виробив 2,4 млрд яєць (29% від загального обсягу промислового виробництва яєць в Україні), а також 6368 т сухих яєчних продуктів . У I кв. 2018 року виробництво яєць зросло на 39% в порівнянні з I кв. 2017 року і досягло 644 млн шт., А експорт яєць зріс більш ніж в 6,6 рази і досяг 200 млн шт. Обсяг виробництва сухих яєчних продуктів зріс на 68% (до 1839 т), а експорт - на 27% (до 1413 т).

В цілому в групі Ukrlandfarming Олега Бахматюкана сьогодні працюють близько 31 тис. осіб, а обсяг щорічно виробленої нею продукції в еквіваленті сягає 1% ВВП України. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.