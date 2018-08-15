Середньомісячний дохід переселенця в червні склав близько 2 тисяч гривень - дослідження

Середньомісячний дохід внутрішньо переміщеної особи у червні 2018 року в Україні становив близько 2 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому дослідженні Міжнародної організації з міграції в Україні та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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"Середньомісячний дохід на члена домогосподарства внутрішньо переміщених осіб продовжував знижуватися з грудня 2017 року і в червні 2018 року становив 2 090 грн", - йдеться в документі.

За даними дослідження, у грудні 2017 року середньомісячний дохід переселенців складав 2 446 грн.

"Таке зниження може бути пов'язане зі зменшенням кількості працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто називає зарплату головним джерелом доходів", - сказано в дослідженні.

Згідно з результатами опитування, станом на початок червня середньомісячний дохід більшості домогосподарств переселенців (58%) не перевищує 5 тис. грн: 31% респондентів зазначили, що їхній середньомісячний дохід становить від 3 тис. грн до 5 тис. грн, 23% отримують від 1,5 тис. грн до 3 тис. грн, 4% – до 1,5 тис. грн.

При цьому 42% опитаних повідомили, що їх дохід перевищує 5 тис. грн: 19% відповіли, що дохід становить від 5 тис. грн до 7 тис. грн, 14% - від 7 тис. грн до 11 тис. грн, 9% повідомили, що їхній дохід становить понад 11 тис. грн на місяць.

Самооцінка переселенцями їхньої фінансової ситуації залишилася у червні незмінною в порівнянні з попереднім місяцем.

Так, 42% оцінили свою фінансову ситуацію як «коштів вистачає лише на харчування», 39% – «коштів вистачає на харчування, необхідний одяг, взуття, базові потреби», 13% – «змушені заощаджувати навіть на харчуванні», 4% – «коштів вистачає на базові та інші потреби». 2% опитаних не відповіли на питання.

Під час дослідження у квітні-травні були проведені особисті та телефонні інтерв'ю. В рамках особистих інтерв'ю опитано 2 406 переселенців, а рамках телефонних - 4 006. Особисті інтерв’ю проведені в 300 територіальних одиницях країни. Вибірка територіальних одиниць була створена для всіх областей України, контрольованих урядом, та структурована пропорційно до кількості зареєстрованих ВПО.

Серед опитаних по телефону 3 246 інтерв’ю були проведені з переселенцями, які мешкають на контрольованій урядом України території і 760 інтерв’ю - з переселенцями, які повернулися на непідконтрольну територію.

Вибірка була створена на основі бази даних реєстрації ВПО, що ведеться Міністерством соціальної політики України.